Liverpool a facut o oferta uriasa pentru Mbappe! Ce suma e dispus Klopp sa cheltuiasca pe MINUNEA lui Monaco

Spaniolii de la Marca scriu ca Monaco a refuzat imediat oferta.

Liverpool ar fi facut o oferta de 75 de milioane de euro pentru jucatorul de 18 ani al celor de la AS Monaco, Kylian Mbappe, cel care a marcat miercuri seara in partida cere le-a adus titlul celor de la Monaco.

Jurgen Klopp a incercat sa le ia fata celor de la Manchester United si Real Madrid in batalia pentru semnatura lui Mbappe, insa Monaco a refuzat oferta. Acestia doresc peste 100 de milioane de euro in schimbul atacantului care a fost convocat la nationala mare a Frantei.

Liverpool are sanse mari sa revina in Champions League si este gata sa investeasca cea mai mare suma de bani din istoria clubului pentru transferuri in aceasta vara.