Lazio a facut o oferta de 30.000.000 de euro dupa meciul pierdut cu Steaua! Ce atacant vor italienii

Lazio cauta sa se intareasca in ofensiva pentru sezonul viitor si a pus ochii pe un nou talent al Braziliei.

Invinsi in Europa de Steaua, la meciul tur din saisprezecimile UEL, si doar pe locul 5 in campionat, sefii lui Lazio se gandesc deja la intarirea echipei in vederea sezonului viitor.

Presa din Brazilia scrie ca Lazio a trimis recent o oferta de 30 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Everton, de la Gremio.

Romildo Bolzan, presedintele lui Gremio, a refuzat oferta facuta de laziali si asteapta o propunere si mai consistenta din partea acestora.

Everton Soares are 21 de ani si a jucat de 62 de ori pentru Gremio in toate competitiile din Brazilia, marcand 21 de goluri.

El a mai jucat de alte 15 ori in Copa Libertadores, marcand un gol, dar si de 2 ori la Mondialul Cluburilor, unde a punctat tot o data.

Everton Soares are in palmares Cupa Braziliei si Copa Libertadores.