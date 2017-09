Juventus vrea sa-l transfere pe Iniesta. Anuntul facut de presa din Italia

Iniesta poate ajunge in Italia.

Juventus vrea sa il transfere pe Iniesta. Mijlocasul spaniol este in ultimul an de contract si poate fi transferat gratis in vara. Acesta poate pleca insa si in iarna, daca reuseste sa convinga conducerea Barcelonei sa ii dea drumul.

Presa din Italia scrie de interesul lui Juventus pentru mijlocasul spaniol. Acesta a avut o prestatie excelenta cu Italia, in victoria cu 3-0 de pe Bernabeu, in care a dat 61 de pase corecte dintr-un total de 63.

Italienii spun ca Juve vrea sa reediteze succesul avut cu Pirlo, luat in 2011 de la AC Milan, desi multi spuneau ca a ajuns la finalul carierei.

Alternativele pentru Iniesta sunt Goretzka si Emre Can, acestea fiind tintele pentru decembrie.