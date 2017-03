Isco, aproape sa ramana in Italia dupa meciul de aseara. Trei oferte BOMBA pentru mijlocasul lui Real

Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Isco este unul dintre cei mai doriti jucatori din lume in acest moment. Mijlocasul lui Real nu a reusit sa obtina un loc de titluar la echipa lui Zidane, asa ca doreste sa plece de pe Bernabeu.

Acesta este dorit inclusiv de marea rivala Barcelona, Messi fiind, se pare, un mare fan al sau.

Desi e putin probabil sa ajunga la Barcelona, Isco are inca doua nume mari in fata. Unul dintre ele este chiar Juventus, rivala lui Napoli, echipa pe care Isco a invins-o aseara cu Real in dubla mansa.

Italienii ofera 40 de milioane de euro, la fel ca si Manchester City, Pep fiind de mult pe urmele mijilocasului de doar 24 de ani.