Inter a reactionat oficial la interesul Realului pentru goleadorul Icardi! Anuntul italienilor

Autor a 16 goluri in 15 meciuri din Serie A pentru liderul Inter, argentinianul Icardi este vanat de Real Madrid. Starul sudamerican continua sa adune goluri peste goluri, dupa ce in stagiunea trecuta a marcat de 24 de ori in 34 de partide.

Mauro Icardi este omul numarul 1 al liderului Italiei, Inter. Cu 16 goluri in 15 meciuri, varful argentinian a devenit un adevarat cosmar pentru apararile din Serie A, iar Real Madrid a pus ochii pe el.

Urmarit de mai multa vreme, Icardi a devenit o tinta pentru atacul castigatoarei ultimelor doua Ligi ale Campionilor, jurnalistii spanioli notand ca Florentino Perez il vrea in locul lui Benzema.

Oficialii Inter-ului au raspuns, insa, clar interesului Realului, prin intermediul unui interviu acordat de Piero Ausilio, directorul sportiv al clubului, cotidianului Gazzetta dello Sport.

Ausilio a spus ca Icardi nu este de vanzare in acest moment!



"Real Madrid? Nu am fost cautati, nu am primit nimic din partea lor.

E de inteles ca Real Madrid sa fie interesata de Mauro, dar el mai are de muncit aici, pentru ca este un om cheie al echipei noastre", a spus Ausilio.

"El are un contract de lunga durata aici. Ambitia sa, mai ales din postura de capitan al echipei, este, insa, sa castige trofee! Iar acest lucru este mai important decat un contract si niste clauze", a mai spus Piero Ausilio.

In urma cu mai multe zile, Icardi a vorbit si el pentru Sky Italia, spunand: "Daca ar veni un telefon de la Real Madrid, nu as raspunde".

"Il vad zi de zi si este pur si simplu indragostit de club si de echipa. Ii place aici si are o relatie buna cu toata lumea. Vrea sa semneze un contract nou si sa ramana", a spus si Luciano Spalletti.