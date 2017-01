Intariri pentru Stanciu si Chipciu. Anderlecht tocmai ce a facut un transfer surprinzator din Ligue 1

Anderlecht a lua un suedez.

In plina lupta pentru titlul si Europa League, Anderlecht a mai perfectat un transfer. Belgienii l-au luat pe Isaac Kiese Thelin de la Bordeaux, sub forma de imprumut pana in vara.

Thelin este un atacant suedez de 24 de ani ce nu are cifre foarte bune. Acesta a bifat 30 de meciuri in 3 sezoane la gruparea francez, pentru care a inscris 4 goluri.

Anderlecht are o strategie curioasa in ceea ce priveste atacantii, cel mai bun om al echipei, varful Teodorczyk este luat sub forma de imprumut de la Dinamo Kiev, si are 26 de goluri in 30 de partide in acest sezon.