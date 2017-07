Inca unul dintre fundasii doriti de stelisti in aceasta vara si-a gasit echipa: a preferat America

Interesati de achizitionarea unui fundas central, stelistii l-au avut pe lista si pe elvetianul Francois Affolter, in varsta de 25 de ani. Jucatorul n-a ajuns, insa, sa imbrace tricoul ros-albastru si a plecat in America.

Stelistii nu au reusit sa il convinga pe Francois Affolter sa aleaga Romania, iar fotbalistul de 25 de ani a semnat cu o alta echipa. Acesta s-a despartit de Luzern si a semnat tocmai in MLS, cu San Jose Earthquakes!



Affolter a mai jucat in cariera sa la Young Boys Berna si Werder Bremen. Pentru Young Boys si Luzern, acesta a bifat peste 100 de partide in tricoul fiecarei formatii.



Affolter are 5 meciuri in nationala Elvetiei si doua pentru nationala Olimpica, fiind cotat la 750.000 euro.