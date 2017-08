Inca un SOC pentru Barcelona! Jucatorul care trebuia sa ii ia locul lui Neymar este la un pas de Real Madrid

Catalanii anunta ca Real Madrid a intrat in competitie cu Barcelona pentru semnatura lui Paulo Dybala.

FC Barcelona vrea neaparat sa faca un transfer major in acasta vara dupa ce l-a pierdut pe Neymar, plecat pentru 222 de milioane de euro la Paris Saint-Germain. Cele 3 variante mentionate cel mai des: Coutinho, Dembele si Dybala. Ultimul dintre acestia tocmai a devenit mult mai greu de adus.

Catalanii de la El Mundo Deportivo anunta ca Real Madrid a intrat in cursa pentru semnatura jucatorului pe care Juventus cheltuia 40 de milioane de euro in urma cu 2 ani. Conform jurnalistilor de la ziarul de casa al Barcei, Real pregateste o oferta de 85 de milioane de euro plus Mateo Kovacic!

Cei de la Juventus nu sunt insa dispusi sa renunte in aceasta vara si la Dybala dupa ce i-au pierdut pe Leonardo Bonucci si Dani Alves, astfel ca va fi necesara o oferta de nerefuzat pentru ca Dybala sa joace la unul dintre granzii Spaniei.