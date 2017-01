15:30

Ricardo Carvalho, la Shanghai SIPG



La 38 de ani, Ricardo Carvalho a ales China. Fundasul portughez, fost la Porto, Chelsea, Real Madrid si AS Monaco, a semnat cu Shanghai SIPG, echipa lui Andre Villas Boas, Oscar si Hulk.

Carvalho nu a jucat in ultimele sase luni, acesta terminand contractul cu AS Monaco in vara lui 2016.