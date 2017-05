Inca o veste mare pentru Manchester United dupa castigarea Europa League! Transferul lui Griezmann este aproape rezolvat

Daca zilele trecute spunea la o emisiune TV ca sansele sa ajunga la Manchester United sunt de 60%, Antoine Griezmann pare hotarat sa plece de la Atletico la noua castigatoare a Europa League.

Aproape imediat dupa ce s-a incheiat finala cu Ajax care o readuce pe Man United in Champions League, jurnalistul James Ducker de la Telegraph a anuntat ca transferul este iminent!

Wayne Rooney urmeaza sa plece iar Griezmann, bun prieten cu Pogba, ar fi inlocuitorul perfect. Conform lui Ducker, Griezmann vrea sa urgenteze transferul - pleaca in luna de miere in iunie si vrea totul rezolvat inainte de acel moment!

Expect Antoine Griezmann will now join United. He wants it resolved in next 2-3 weeks before he goes on honeymoon #mufc