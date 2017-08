Ibrahimovic, un nou contract cu United! Cand va semna suedezul

Manchester United va incheia in aceasta saptamana un nou contract cu Zlatan Ibrahimovic.

Jurnalistii de la ESPN spun ca Ibrahimovic va semna din nou cu echipa de pe Old Trafford. Internationalul suedez se recupereaza dupa accidentarea la genunchi suferita in Europa League in meciul impotriva lui Anderlecht care era de asteptat sa nu ii permita lui Zlatan sa joace pana in 2018.

Noul contract cu Manchester United va fi anuntat cat de curand saptamana aceasta deoarece atacantul in varsta de 35 de ani si-a revenit mult mai repede decat credea. Contractul fotbalistului cu diavolii rosii s-a incheiat in iunie, iar antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho, si-a dorit ca suedezul sa semneze o noua intelegere cu echipa sa.

LA Galaxy era alta echipa interesata sa il ia pe suedez, insa acesta a preferat sa se intoarca la United. Ibrahimovic a inscris 28 de goluri in Premier League.