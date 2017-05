Guardiola, gata sa bata recordul stabilit de Buffon acum 16 ani: oferta de 51+ milioane pentru un portar

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Pep Guardiola pregateste o revoluatie la Manchester City, dupa un sezon in care nu a reusit sa cucereasca niciun trofeu. Tehnicianul i-a convins deja pe sefi sa-l cumpere pe Bernardo Silva, de la AS Monaco, cu o suma de peste 50 milioane euro. Tot peste 50 de milioane vor cheltui seicii si pentru un portar!

Presa engleza anunta ca Manchester City a facut o oferta catre Benfica pentru portarul brazilian Ederson Moraes, in varsta de 23 de ani. Acesta a aparat in 27 de partide in Liga Sagres pentru Benfica, in sezonul recent incheiat.

Oferta lui City pentru Ederson Moraes este de 45 de milioane de lire sterline, adica peste 51 milioane euro.

Detinatorul titlului de cel mai scump portar este Gigi Buffon, care s-a transferat de la Parma la Juventus in 2001 pentru circa 50 milioane euro.