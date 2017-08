Guardiola: "Arsene, da-mi-l pe Alexis". Raspunsul soc al antrenorului lui Arsenal. Ce fotbalist a cerut la schimb

Pep Guardiola mai are o singura dorinta pentru finalul perioadei de mercato. Antrenorul lui Manchester City si-l doreste pe chilianul Alexis Sanchez, in timp ce Arsenal este disperata sa-l convinga pe acesta sa ramana pe Emirates.

Viitorul lui Alexis Sanchez este incert. Avand inca un an de contract cu Arsenal, fotbalistul si-a cerut in aceasta saptamana transferul, el fiind dezamagit de campania de achizitii a lui Arsenal si de faptul ca echipa londoneza nu este considerata a fi o candidata la titlul din Premier League.

Presa din Anglia scrie ca principala echipa interesata de transferul lui Alexis este Manchester City, formatie dispusa sa plateasca o suma considerabila pentru a-l achizitiona pe sudamerican.

Ca o prima oferta, Manchester City le-a propus celor de la Arsenal un schimb, transmitand ca Raheem Sterling ar putea fi unul dintre fotbalistii implicati in afacere.

Daily Mail scrie, insa, ca Arsene Wenger a transmis ca isi doreste un cu totul alt fotbalist. Antrenorul francez al lui Arsenal a transmis ca un schimb Alexis - Kun Aguero ar fi acceptabil pentru el.

Kun Aguero a fost principalul om de gol al lui Manchester City in ultimii ani, fiind unul dintre cei mai buni atacanti din fotbalul mondial. Pe de alta parte, Raheem Sterling i-a costat si el pe cei de la City un munte de bani, insa anul trecut nu a avut evolutiile asteptate. El a marcat 10 goluri in 47 de partide.

Pep Guardiola ar fi si el de acord cu cedarea lui Sterling, in conditiile in care City l-a achizitionat in aceasta vara pe Bernardo Silva cu peste 50 milioane euro.