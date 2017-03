GAME OVER! Alexis Sanchez pleaca de la Arsenal! Ce s-a intamplat dupa infrangerea cu 5-1 cu Bayern

Alexis Sanchez a fost lasat in afara primului 11 de catre Arsene Wenger la derby-ul cu Liverpool.

Zilele lui Alexis Sanchez la Arsenal sunt numarate. Contractul sau actual expira in 2018 iar presa din Anglia scrie ca agentul jucatorului chilian nu le-a raspuns in niciun fel celor de la Arsenal dupa ce acestia i-au facut o oferta de prelungire.

Mai mult, conform jurnalistului John Cross, specializat pe Arsenal (a scris si o carte despre Arsene Wenger), relatia dintre Wenger si Sanchez este intr-un punct critic. Aceasta s-a degradat dupa infrangerea cu 5-1 in fata celor de la Bayern din turul optimilor Ligii Campionilor.

Conform spuselor lui Cross, Sanchez "a devenit din ce in ce mai dificil.. am inteles ca au existat mai multe conflicte cu jucatorul de 28 de ani si s-a ajuns la punctul in care Wenger simte ca atitudinea acestuia afecteaza intreaga echipa".

Conform The Guardian, Alexis Sanchez a parasit nervos un antrenament din aceasta saptamana si a avut si o cearta cu un coechipier in vestiar. PSG este vazuta ca marea favorita sa-l transfere pe Alexis Sanchez, fiind dispusa sa-i ofere un salariu de 300.000 de lire pe saptamana, cu 50.000 de lire mai mult decat le cerea Sanchez celor de la Arsenal pentru a-si prelungi contractul.