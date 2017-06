Fundasul dat afara de Craiova in plin campionat si-a gasit o noua echipa. Cu cine a semnat Acka, dupa 4 ani petrecuti in Romania

Fundasul ivorian Stephane Acka, care a evoluat in Romania atat pentru FC Universitatea Craiova, cat si pentru CSU Craiova, s-a transferat in Turcia.

Stephane Acka este al doilea fotbalist care pleaca din Liga I la formatia turca BB Erzurumspor, din liga a doua. Primul, prezentat de turci tot in aceasta saptamana, a fost Boubacar Mansaly, fost la Dinamo si Astra.

Acka a evoluat pentru CSU Craiova timp de 3 ani, bifand 79 de meciuri si un gol. In ultimul sezon, acesta a jucat in 25 de partide, fiind dat afara in finalul campionatului, dupa ce a refuzat prelungirea intelegerii cu formatia olteana.