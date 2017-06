Fotbalul ca afacere! FC Porto a ajuns la 450 de MILIOANE de euro incasate in 7 ani doar din vanzari de jucatori. Lista mutarilor

FC Porto l-a vandut astazi pe Andre Silva la AC Milan in schimbul sumei de 38 de milioane de euro. Tanarul atacant a ajuns in Italia pentru a efectua vizita medicala. In urma acestei mutari, fosta campioana a Portugaliei si a Europei a depasit 450 de milioane de euro incasate din transferuri in ultimii 7 ani!