Fotbalistul care a sarit la bataie cu Hagi si jucatorii Viitorului si-a gasit echipa. Cu cine a semnat Rambe

Rambe, atacant dat afara de CSU Craiova in aceasta iarna, si-a gasit echipa tocmai in Angola. Fotbalistul nascut in Insulele Capului Verde s-a remarcat in Romania doar prin incidentul de la meciul cu Viitorul.

Rambe, in varsta de 27 de ani, a semnat cu echipa angoleza 1 de Agosto. Acesta a fost dat afara de CSU Craiova in pauza competitionala, dupa o prima parte de sezon in care nu a dat randament.

Atacantul s-a remarcat in Romania doar prin incidentul de la meciul Viitorul 2-0 CSU Craiova, cand a sarit la Gica Hagi si l-a lovit pe portarul Ramniceanu, fiind ulterior eliminat de Radu Petrescu.

Meciul cu Viitorul a fost ultimul pentru Rambe in Romania.

Acesta a mai jucat de-a lungul carierei la Pinhalnovense, Belenenses, Farense, Sporting Braga si Setubal.

12 meciuri a jucat Rambe in Liga I, fara sa marcheze vreun gol

Un meci in Cupa Ligii si tot unul in Cupa Romaniei a mai bifat aceasta, insa nici in respectivele partide nu a marcat