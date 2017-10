Muniru s-a transformat dupa despartirea de Steaua: "E un BULL TERRIER, impresioneaza la fiecare antrenament". Cu ce campioana din Europa e pe cale sa semneze

Dat afara de Gigi Becali in vara, dupa ce a cazut in dizgratie in urma unei altercatii cu Florin Tanase, Sulley Muniru este pe cale sa semneze un nou contract. Ghanezul se antreneaza de doua saptamani cu Legia Varsovia.

Sulley Muniru se antreneaza de doua saptamani cu Legia Varsovia si este un fotbalist pe placul polonezilor. Mijlocasul ghanez in varsta de 24 de ani ar putea semna la sfarsitul saptamanii un contract.

Site-ul polonez legia.net noteaza ca Muniru a impresionat in cele doua saptamani in care s-a antrenat cu echipa, el "fiind foarte eficient in jocul defensiv si pierzand foarte putine mingi", dupa cum scriu polonezii, care adauga: "este agresiv si foarte ambitios".

Potrivit sursei citate, colegii il striga "Bull Terrier" pe Muniru.