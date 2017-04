Florin Tanase nu este singura tinta! Pe cine mai vrea PAOK dupa Steaua - Viitorul: "Este unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1"

Fostul arbitrul Lubos Michel a venit sa vada mai multi jucatori la partida dintre Steaua si Viitorul.

Prezenta la derbyul de aseara a presedintelui de la PAOK, fostul arbitru Lubos Michel a aprins imaginatia in ambele tabere.

Florinel Coman si Florin Tanase au fost scosi repede pe taraba de Hagi si Becali. Becali spera ca PAOK sa fie echipa care plateste 6 milioane pentru Florin Tanase, dar grecii nu au platit niciodata mai mult de 2,5 milioane la un transfer.

Patronata de miliardarul rus Ivan Savvidis, PAOK a adus multi jucatori in ultimii 2 ani si a investit in aceasta perioada 13 milioane. Lubos Michel a fost impresionat de francezul Kevin Boli. Fundasul de 25 de ani face un sezon excelent la Viitorul.

Varela a fost adus pentru 1,4 milioane, iar Hagi ar putea obtine o suma asemanatoare pentru singurul strain de lot.

Impresarul lui Kevin Boli, romanul stabilit la Lyon, Mihai Joita, a vorbit in direct la Sport.ro despre posibilele transferuri: "Nu am discutat cu dansul la meci, am discutat in prealabil, in urma cu cateva zile. Cu riscul de a fi subiectiv, Boli este unul dintre cei mai buni fundasi centrali care joaca in Romania. Se poate adapta in campionatul Frantei, este un jucator polivalent. Poate juca pe toate posturile in aparare.



Kevin a ajuns in Romania liber de contract. Gica Hagi si-a pus amprenta asupra lui, el a progresat enorm. El mi-a spus ca nu a intalnit nici prin Franta sau Belgia conditii atat de profesioniste ca la Viitorul.



Pentru Florin Tanase suma de transfer normala ar fi intre 4 si 6 milioane de euro. A revenit dupa accidentare, si-a gasit incet-incet ritmul. Cred ca ii va fi greu lui Gica sa-l mai tina pe Florinel Coman".