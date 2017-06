Finalul unei ere: Messi si Ronaldo, nici macar in TOP 3 cei mai valorosi fotbalisti din lume. Cum arata noul clasament al VALORII

CIES Football Observatory, una dintre cele mai importante companii care se ocupa de statistica fotbalului, a dat publicitatii un clasament al celor mai valorosi fotbalisti din lume ca potential de transfer. Potrivit statisticienilor, Messi si Ronaldo nu se mai afla in top 3 in acest moment.

Neymar, Dele Alli si Harry Kane sunt acum cei mai valorosi fotbalisti din lume, noteaza CIES Football Observatory. Potrivit unui studiu facut de evaluatori specializati, cei trei fotbalisti au un potential de transfer cuprins intre 153 si 210 milioane euro.

Leo Messi este evaluat acum la 151.7 milioane euro, in timp ce Cristiano Ronaldo, ajuns la 32 de ani, nu mai prinde top 10, chiar daca este favorit la Balonul de Aur.

Interesant este si faptul ca Tottenham are doi fotbalisti in top 3.

Most expensive players from a transfer value perspective: 1. @neymarjr 2. @Dele_Alli 3. @HKane; all the data at https://t.co/JmdjSusd4g pic.twitter.com/knx7vbOpEU