Fabulos! Guardiola ii da lui Monaco 120 de milioane de euro intr-o singura zi: al doilea fotbalist ofertat

Manchester City a trimis dimineata o oferta de 70 de milioane de euro pentru Bernadro Silva (22 de ani), mijlocasul de banda al lui AS Monaco. La cateva ore distanta, anunta presa engleza, o a doua oferta a plecat catre Principat.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Bernardo Silva nu este singurul fotbalist pe care Pep Guardiola il vrea de la AS Monaco. Antrenorul spaniol i-a convins pe sefi sa faca o oferta si pentru Benjamin Mendy, fundasul stanga al campioanei Frantei.

The Telegraph scrie ca oferta pentru Mendy se ridica la 50 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca, daca AS Monaco va accepta ambele oferte, se va alege cu un total de 120 de milioane de euro pentru doi fotbalisti.

Mendy este dorit la City pentru a acoperi golul lasat de Gael Clichy, fotbalist dat afara de Guardiola.

In varsta de 22 de ani, Benjamin Mendy a jucat in 25 de partide in acest sezon din Ligue 1, precum si alte 10 in UEFA Champions League.