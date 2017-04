ECHIPA GOLGHETERILOR | Alibec ar putea calca pe urmele unora dintre cei mai buni atacanti din fotbal. Doi romani au jucat si ei la Monaco

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Dorit de cel putin o echipa din Anglia, dupa cum spune patronul FCSB, Gigi Becali, internationalul roman Denis Alibec (26 de ani) se afla si pe lista celor de la AS Monaco, scrie publicatia belgiana Voetbal Nieuws. Sursa citata aminteste ca pretul atacantului este de cel putin 10 milioane de euro.

Revenit in Romania in 2014, dupa aventuri mai putin fericite la Inter, Mechelen si Bologna, Denis Alibec a devenit atacantul momentului in Liga I. Fotbalistul a reusit sa se maturizeze si sa se relanseze sub comanda lui Sumudica, marcand 32 de goluri in 64 de partide. Prestatiile bune din tricoul Astrei l-au propulsat, in schimbul a doua milioane de euro, la Steaua, unde a marcat deja de 6 ori in doar 9 partide.

De doar cateva luni la formatia ros-albastra, Alibec ar putea lua, insa, foarte curand din nou drumul strainatatii. Gigi Becali spune ca are oferte importante pentru acesta din Anglia, in timp ce presa belgiana rosteste si numele celor de la AS Monaco.

Monaco, echipa golgheterilor

Vizat de echipe din Anglia, unde ar putea fi remunerat cu o suma ce ar trece probabil de 1 milion de euro, avand in vedere si faptul ca transferul s-ar ridica la peste 10 milioane, Alibec ar putea avea oportunitatea de a face performanta si in Franta. AS Monaco este in prezent liderul la zi al Ligue 1, dar si aproape calificata in semifinalele UEFA Champions League, dupa ce a invins cu 3-2 pe terenul Borussiei Dortmund.

Pe langa realizarile lui Monaco din acest sezon, romanul ar putea primi sansa de a evolua intr-un dintre echipele spectaculoase ale continentului, Monaco, sub comanda lui Leonardo Jardim, fiind una dintre cele mai ofensive formatii din Europa.

De altfel, Monaco are o istorie destul de indelungata in ceea ce priveste fotbalul ofensiv si inclinarea catre atacanti de mare valoare.

De-a lungul ultimelor doua decenii, la Monaco au facut performanta jucatori ca Thierry Henry, David Trezeguet, George Weah ori Youri Djorkaeff. Pe de alta parte, de la clubul monegasc a plecat de curand si Anthony Martial, iar alti fotbalisti ca Fernando Morientes, Javier Saviola, Jan Koller, Oliver Bierhoff ori Eidur Gudjohnsen au imbracat si el tricoul formatiei pe final de cariera.

Cei mai buni atacanti trecuti pe la Monaco

Jurgen Klinsmann (65 meciuri - 29 goluri)

Youri Djorkaeff (155 meciuri - 59 goluri)

George Weah (103 meciuri - 47 goluri)

Viktor Ikpeba (169 meciuri - 55 goluri)

David Trezeguet (93 meciuri - 52 goluri)

Thiery Henry (105 meciuri - 20 goluri)

Emmanuel Adebayor (78 meciuri - 18 goluri)

Javier Saviola (29 meciuri - 7 goluri)

Javier Chevanton (50 meciuri - 20 goluri)

Dimitar Berbatov (38 meciuri - 13 goluri)

Jan Koller (50 meciuri - 12 goluri)

Fernando Morientes (28 meciuri - 10 goluri)

Anthony Martial (49 meciuri - 11 goluri)

Doi romani au jucat la Monaco

Si doi romani, tot atacanti si ei, au imbracat tricoul lui AS Monaco. Pe final de cariera, in sezonul 2001-2002, Florin Raducioiu a marcat 2 goluri in 12 meciuri pentru formatia monegasca.

Mai recent, intre 2010 si 2012, Daniel Niculae a jucat si el pentru Monaco. Atacantul care acum evolueaza pentru Astra a bifat 17 meciuri si 4 goluri in Principat.