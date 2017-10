Dupa 9 luni fara echipa, lui Tade i-a sunat telefonul! Surpriza! Unde a ajuns sa joace

Gregory Tade a stat aproape 9 luni pe bara. El s-a despartit la inceputul anului de Qatar SC, din liga a doua qatareza, si a esuat in gasirea unei noi formatii potrivite.

Tade a revenit pentru o scurta perioada in Scotia, tara in care a activat mai multi ani, insa nu a ramas acolo. Dupa ce a fost trecut pe lista si de CSM Iasi, francezul a decis sa isi incerce norocul in Israel.



Gregory Tade a acceptat oferta israelienilor de la Maccabi Petah Tikva si a semnat un contract cu formatia aflata in prezent pe locul 11 al campionatului din aceasta tara.



Tade a jucat 85 de minute in 3 partide pentru Petah Tikva, marcand si un gol!