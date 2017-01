Duel intre Barca si Real pentru un jucator de 80 de milioane de euro! Acum 1 an costa 5 milioane de euro

Pustiul lui Tottenham, Dele Alli, a atras interesul granzilor din Spania.

Barcelona si Real Madrid au inceput duelul pentru mijlocasul de 20 de ani al lui Tottenham, Dele Alli. Cumparat de Tottenham in urma cu 18 luni de la Milton Keynes Dons cu doar 5 milioane de euro, Spurs poate obtine acum o suma uriasa: 80 de milioane de euro! Alli era cotat la 5 milioane de euro in ianuarie 2016 conform transfermarkt, suma fiind acum de 4 ori mai mare pe acelasi site!

Ali a reusit o dubla in partida cu Chelsea, reusind sa opreasca seria de 13 victorii consecutive a echipei lui Conte. Evolutiile lui in acest sezon l-au propulsat si in echipa nationala.

Dele Alli a ajuns deja la 20 de goluri in Premier League, fiind al 3-lea mijlocas din istoria competitiei care ajunge atat de rapid la aceasta cota. Barca si Real spera sa-l tenteze pe Alli sa o paraseasca pe Tottenham in vara, mai ales daca Spurs nu prinde loc de Champions League. Momentan, echipa lui Pochettino este pe locul 3, insa are doar 3 puncte in fata lui Man United, echipa de pe locul 6.