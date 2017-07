Duel intre Arsenal si Liverpool pentru un galactic! Ce jucator este dorit de granzii din Premier League

Extrema lui Real Madrid, Lucas Vazquez, este dorit de Arsenal si Liverpool.

Spaniolii de la Diario Madridista sustin ca Vazquez ar fi pe picior de plecare de la Real. Jucatorul de 26 de ani a prins primul 11 la Real doar in 16 meciuri din toate competitiile sezonului precedent.

Arsenal si Liverpool ar fi interesate de Vazquez. Mohamed Salah a semnat deja cu Liverpool si "cormoranii" vor sa-l ia chiar de la Arsenal pe Alex Oxlade-Chamberlain.

Nu a fost stabilit momentan un pret pentru Vazquez, dar zvonurile spun ca jucatorul nu va costa mai putin de 25-30 de milioane de de euro.

Liverpool and Arsenal have shown an interest in signing Real Madrid forward Lucas Vazquez.

