Vestea asteptata de Barcelona! Dortmund anunta: "Daca indeplinesc conditiile noastre, Dembele pleaca!"

Michael Zorc, directorul sportiv al Borussiei Dortmund, a vorbit cu jurnalistii de la Sky despre transferul lui Ousmane Dembele.

Borussia Dortmund nu este dispusa sa astepte decizia catalanilor pentru mult timp si se mentine ferma in negocierile cu acestia. "Avem o pozitie clara, iar daca dorintele noastre sunt indeplinite, Dembele poate pleca in vara aceasta. Daca nu, va ramane la Borussia. Nu vom astepta aceasta decizie pana in ultima zi de mercato", a declarat Zorc pentru Syk.

Barcelona mai are la dispozitie mai putin de 12 zile pentru a-l aduce pe Dembele de la Dortmund deoarece perioada de transferuri se incheie pe 31 august.