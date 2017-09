Steaua are atacul, Craiova si Dinamo cate 2 jucatori, Viitorul 0! Cum arata primul 11 al pustilor din Liga 1

Fostul secund al echipei nationale, Ionut Badea, a vorbit in direct la Pro X despre schimbarile de la nationala.

Aventura lui Contra la echipa nationala va incepe cu multe surprize. Noul selectioner al Romaniei are multe variante de jucatori tineri in campionatul intern. Astazi, la TransferMarket, va prezentam o echipa cu jucatori carora li se aplica regula sub 21. Doi stelisti, doi dinamovisti, doi craioveni si doi jucatori de la Astra au loc prin primul 11.

STOIAN (21, Juventus)

MANEA (20, CFR) NEDELCEARU (21, Dinamo) SCRECIU (17, CSU Craiova)

COSTACHE (19, Dinamo) BALAURE (21, Astra) MORUTAN (18, Botosani) BURLACU (20, CSU Craiova)

IONITA (22, Astra)

MAN (19, Steaua) FL.COMAN (19, Steaua)

Aceasta echipa are si multe rezerve de valoare.

ANDREI VLAD (18, portar, Steaua), MAILAT (19, mijocas, ACS Poli Tim.), CHELARU (20, mijocas, Poli Iasi)

YASIN HAMED (17, mijlocas, CFR), ROMARIO MOISE (22, mijlocas, Astra)

LORANT FULOP (20, atacant, Botosani), BARNOI (20, mijlocas, ACS Poli Tim.)

CIOBANU (19, mijlocas, Viitorul), CICALDAU (20, mijlocas, Viitorul)

PATRICK PETRE (20, mijlocas, Sepsi), RONALDO DEACONU (20, mijlocas, Chiajna)