Cu ce echipa a ajuns sa negocieze omul care i-a adus titlul Viitorului in sezonul trecut. Iancu isi cauta echipa in strainatate

Gabi Iancu i-a adus titlul lui Gica Hagi in sezonul trecut, dar a fost dat afara in vara. Acum, mijlocasul, fost si la Steaua si Karabukspor, isi cauta o noua echipa.

Gabi Iancu a transformat penalty-ul care i-a adus Viitorului primul titlu din istorie. Mijlocasul a punctat de 5 ori in 24 de partide in sezonul trecut, insa Hagi a decis sa renunte la serviciile sale. Acum, fotbalistul e liber si isi cauta o noua formatie.

Presa din Cipru anunta ca Iancu este dorit de FC Pafos, formatie proaspat promovata in prima liga din Insula Afroditei.

Iancu a mers in Cipru pentru discutii, dar pentru moment nu a semnat un contract. Cipriotii i-au propus un contract la telefon si i-au prezentat alte conditii la fata locului.

"Am avut o oferta frumoasa din Cipru. Am mers sa negociez acolo, dar nu ne-am inteles fata de discutiile initiale. M-am consultat cu familia, iar mama m-a sfatuit sa nu merg in cipru, la o echipa nou-promovata", a spus Iancu, citat de publicatia Fanatik.