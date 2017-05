Cristiano Ronaldo a facut lista de achizitii! Jucatorul sacrificat de Real pentru ca Ronaldo sa-l depaseasca pe Messi

Ronaldo isi poate asigura Balonul de Aur in acest final de sezon, dar vrea sa o reuseasca si anul viitor!

Castigator in 2016 al Balonului de Aur si al trofeului FIFA Best, Cristiano Ronaldo poate realiza o noua "dubla" in 2017. Daca reuseste sa castige Liga Campionilor in finala cu Juventus de pe 3 iunie, in direct la ProTV, iar Real va castiga si titlul, trofeul este aproape sigur al lui Ronaldo.

Insa starul portughez nu se gandeste doar la atat! Un nou triumf in lupta pentru Balonul de Aur l-ar aduce la egalitate cu Messi - 5 trofee fiecare. Astfel, Ronaldo vrea sa-l depaseasca pe marele sau rival si in sezonul viitor, scrie Don Balon. Pentru asta, i-a transmis lui Florentino Perez prin vocea agentului sau, Jorge Mendes, ca isi doreste ca Real Madrid sa se intareasca in vara.

In primul rand, Ronaldo ar vrea ca Real sa aduca un nou portar in locul lui Keylor Navas. De asemenea, plecarea lui Pepe va lasa un gol in aparare. Singurul nume mentionat de jurnalistii spanioli este cel al unui pasator pentru Ronaldo - Bernardo Silva, jucatorul celor de la AS Monaco, cel pe care Ronaldo il place. O alta solicitare "care nu va fi negociata", conform jurnalistilor spanioli, este ca Real sa nu aduca un alt numar 9 cu care sa intre in competitie!

Mai mult, Real ar urma sa se desparta de unul dintre Alvaro Morata si Karim Benzema. Iar in acest moment, favorit la plecare este, surprinzator, Benzema! Zidane il va folosi varf impins pe Ronaldo in sezonul viitor iar Benzema ar urma sa pice in plan secund. In plus, negocierile pentru o prelungire sunt in impas deoarece jucatorul vrea sa aiba locul garantat in echipa. Si nici macar conationalul sau, Zidane, nu este dispus sa-i ofere o asemenea garantie.