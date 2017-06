Chiriches e dorit de Sampdoria. Anuntul facut de presedintele clubului genovez

Presedintele clubului Sampdoria Genova, Massimo Ferrero, a declarat la Radio CRC, ca il doreste pe fundasul formatiei SSC Napoli, Vlad Chiriches, informeaza Corriere dello Sport.

"Nu ne-am interesat de Zapata, de la Napoli il vrem pe Chiriches. Daca Aurelio De Laurentiis se decide sa-l vanda am fi foarte fericiti. Presedintele clubului Napoli stie de interesul nostru si daca doreste sa-l vanda la pretul corect, noi suntem pregatiti sa-l transferam pe Chiriches", a spus Ferrero.

Presa italiana a scris saptamana trecuta ca Sampdoria are pe lista doi fundasi centrali de la Napoli, Chiriches si Tonelli, dar ca antrenorul Marco Giampaolo l-ar prefera pe capitanul nationalei Romaniei.

Conform presei italiene, Vlad Chiriches a cerut in urma cu trei saptamani conducerii gruparii din Serie A sa fie lasat sa semneze cu alt club, el avand doua oferte din Turcia, de la Galatasaray si Antalyaspor. Jurnalistii italieni au scris ca presedintele clubului napoletan Aurelio De Laurentiis a respins oferta clubului Galatasaray.

Chiriches, care mai are contract cu SSC Napoli pana in vara anului 2020, a marcat doua goluri in 13 meciuri jucate in sezonul 2016/2017 in Serie A si a mai evoluat cate o partida in Liga Campionilor si Cupa Italiei.