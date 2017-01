Chinezii pregatesc o noua lovitura uriasa: Robben recunoaste ca o poate parasi pe Bayern: "Vom vedea!"

Jucatorul olandez se asteapta totusi sa ramana la Bayern cel putin pana la finalul sezonului.

Cluburile din China au reusit deja cateva transferuri importante in aceasta iarna - jucatori precum Carlos Tevez, Oscar, Axel Witsel sau John Obi Mikel au fost ademeniti de banii cluburilor din China.

Un alt jucator care le-o poate lua pe urme este Arjen Robben. Olandezul recunoaste ca tentatia e mare: "Toti trebuie sa analizam aceasta varianta. Nu trebuie sa spui niciodata ca nu exista aceasta optiune. Dar nici sa spui ca vrei sa mergi.



Acum sunt la Bayern. Desigur, mi-am facut planuri, am vorbit cu sotia. Acum sunt la cel mai inalt nivel. Voi vedea ce urmeaza. Familia e pe primul loc, dar experienta de viata, sa traiesti in alta parte, fie ca e SUA, fie ca e China, se poate intampla. Sau poate ca nu. Poate ma voi intoarce acasa (in Olanda). Nu scot nicio varianta din calcul.



Prelungirea contractului nu este o problema. Sunt concentrat pe urmatoarele 6 luni si vreau sa castig titlul. Nu am vreun termen limita, cand va veni, va veni. Ma concentrez doar pe fotbal. Inca mai am contract, dupa aceea poate stau inca un an, si apoi inca un an..



Inca iubesc sa joc si ma distrez pe teren. Cand ai peste 30 de ani stii ca finalul se apropie. Dar nu stiu deocamdata cum va fi in cazul meu. Ar putea fi o decizie spontana" a declarat Robben pentru CSL.