Chinezii pregatesc noi mutari incredibile in 2017. Prima dintre ele ajunge la 50 de milioane de euro

Bogatii Chinei vor sa arunce noi munti de bani in 2017 pe transferuri. Dupa ce l-au luat pe Tevez, acestia incearca sa-l convinga si pe Witsel sa aleaga Orientul Indepartat in detrimentul lui Juventus.

O alta mutare pe bani grei poate fi cea a croatului Marcelo Brozovic.

Italienii de la Calciomercato anunta ca Inter a primit o oferta cu adevarat incredibila pentru fotbalistul de 24 de ani: 50 de milioane de euro.

Jurnalistii italieni scriu ca Inter ar fi tentata sa accepte suma, dat fiind ca ar ajuta-o sa isi balanseze situatia Fair Play-ului Financiar.

Inter l-a luat pe Brozovic cu doar 7.5 milioane de euro, iar in acest sezon croatul a marcat de 3 ori in 11 meciuri.

In stagiunea trecuta, Brozovic a punctat de 4 ori in 32 de partide de Serie A. Acesta a mai marcat 3 goluri in 3 meciuri in Cupa Italiei.

In acest sezon al UEFA Europa League, Brozovic a marcat 1 gol in 3 aparitii.