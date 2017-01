Chinezii nu au nicio limita! Vor sa egaleze recordul lui Pogba, de 110 milioane. Pe cine vor sa cumpere

Chinezii vor sa dea o noua lovitura.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Chinezii au dat cateva lovituri incredibile pe piata transferurilor in ultimele saptamani, iar asiaticii nu vor sa se opreasca aici. Ultimul nume mare aparut pe piata transferurilor este Mauro Icardi.

Atacantul lui Inter este dorit de Tianjin Quanjian, echipa ce a promovat recent in prima liga chineza. Acesta l-a transferat deja pe Axel Witsel de la Zenit si mai are doi brazilieni in echipa, pe Jadson si pe Geuvanio.

Presa din Italia scrie ca cei din conducerea lui Tianjin au luat legatura cu impresarul lui Icardi si vor sa il ia de la Inter "cu forta". Jucatorul are in contract o clauza de 110 milioane de euro, si ar putea fi cumparat fara sa ma mai aiba nevoie de acceptul lui Inter.

Icardi are o serie fantastica in ultimele luni in Serie A, avand 11 goluri in ultimele 13 meciuri jucate pentru Inter.