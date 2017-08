Chelsea transfera toata familia Hazard :) Al treilea dintre frati achizitionat de campioana Angliei

Chelsea a anuntat oficial transferul tanarului Kylian Hazard (22 de ani), de la Ujpest, din Ungaria. Acesta a jucat 42 de meciuri in campionatul maghiar, bifand 4 goluri si 5 assisturi. El este evaluat la doar 150.000 euro.

"Kylian Hazard a semnat astazi cu Chelsea. A fost transferat de la formatia maghiara Ujpest si se va alatura echipei secunde", se arata in comunicatul celor de la Chelsea.

Kylian Hazard a mai trecut pe la Lille, Whiter Star si Zulte Waregem.

We have today signed Kylian Hazard, who joins up with our development squad...

???? https://t.co/n5RHUiYUKu pic.twitter.com/rijuXW0aqm