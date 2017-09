Cea mai nebuna poveste din #DeadlineDay: un jucator a FUGIT de la vizita medicala la Chelsea, afacerea de 40 mil € a picat

"Au ceva jucatorii impotriva lui Antonio Conte?", se intreaba jurnalistii englezi dupa ce inca un fotbalist a refuzat-o pe Chelsea, desi afacerea era ca si facuta.

Cea mai nebuna poveste in ultima zi de transferuri din Premier League ii are ca actori principali pe Ross Barkley, mijlocasul lui Everton, si clubul Chelsea.

Chelsea si Everton se intelesesera la 40 de milioane de euro, iar jucatorul s-a dus sa faca vizita medicala. O simpla formalitate, toate publicatiile engleze anuntasera transferul "ca si facut".

Numai ca in timpul vizitei medicale, Barkley s-a razgandit, s-a suit in masina si a plecat spre Liverpool, inainte sa isi puna semnatura pe contract, asa ca afacerea a picat.

Seful lui Everton, iranianul Farhad Moshiri, s-a declarat surprins, socat chiar de modul in care s-au petrecut lucrurile.

Barkley mai are contract pana in 2018, asa ca Everton fie il va vinde pe o suma mai mica in iarna, fie il va pierde gratis la finalul sezonului.



E o problema cu Conte?

Jurnalistii englezi se intreaba daca nu cumva problema este la Antonio Conte, asta dupa ce Barkley s-a alatura unui grup deja consistent de fotbalisti care au refuzat campioana Angliei.

Alex Oxlade Chamberlain a spus "nu", desi Chelsea si Arsenal batusera palma. Mijlocasul a semnat in cele din urma cu Liverpool.

Iar Fernando Llorente a preferat-o pe Tottenham, desi Chelsea ajunsese la un acord cu Swansea.

Iar Matici si Costa s-au certat cu Conte in finalul sezonului trecut. Matici s-a transferat vara asta la United, in timp ce Costa a ramas in lotul lui Chelsea, dar nu va face parte din planurile antrenorului italian in acest sezon.