Ce lovitura pregateste Real! Tradarea de zeci de milioane de euro anuntata de Marca

Spaniolii de la Marca anunta ca Thibaut Courtois va deveni jucatorul lui Real Madrid vara viitoare! Portarul lui Chelsea doreste sa se intoarca in Spania si este tentat de Real, desi a jucat la rivala Atletico intre 2011 si 2014.

Real l-a dorit pe David De Gea in ultimele perioade de transferuri, insa pare sa se fi reorientat. Evolutiile lui Keylor Navas din acest sezon nu l-au multumit pe Zidane, portarul din Costa Rica nefiind la nivelul din sezonul trecut dupa ce a fost accidentat in startul stagiunii.

Conform Marca, sefii Realului au discutat deja cu Courtois si intelegerea este aproape finalizata. Courtois are un copil cu iubita lui Marta Dominguez, cea pe care a cunoscut-o in Spania.

Thibaut Courtois: Has now kept more clean sheets (10) than any other goalkeeper in Europe’s top 5 leagues this season #cfc