Ce lovitura pentru Real! Un jucator a dezvaluit deja echipa la care va pleca in vara! Alege Premier League

Morata este nemultumit de numarul mic de oportunitati pe care le-a avut la Real Madrid.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Cel mai important transfer din vara lui 2016 la Real Madrid, Alvaro Morata, rascumparat de campioana Europei de la Juventus cu 30 de milioane de euro, vrea sa plece a 2-a oara de la Real Madrid, nemultumit ca nu este folosit mai mult de catre Zinedine Zidane. Conform celor de la Telegraph, Morata este decis sa mearga in Premier League.

Dorit de toate cluburile importante din Anglia, Morata le-a spus prietenilor ca o alege pe Chelsea, conform dezvaluirilor facute de jurnalistii britanici. Morata comunica in continuare cu Antonio Conte, cel care l-a convins in 2014 sa mearga la Juventus. Conte si Morata nu au apucat insa atunci sa lucreze impreuna, antrenorul italian devenind selectionerul nationalei la o luna dupa ce Morata a semnat cu Juve.

Chelsea este marea favorita la titlu in Anglia, avand 9 puncte avans in clasament fata de Tottenham si Arsenal. Insa Conte ar putea ramane fara ambii atacanti vara viitoare, Diego Costa fiind dorit in China in timp ce Michy Batshuayi este in aceeasi situatie cu Morata la Real, jucand foarte putin in acest sezon.