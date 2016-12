Campiona Angliei il ajuta pe Sumudica: Leicester a facut primul transfer tare al iernii pe 17.5 milioane euro

Campioana en-titre a Angliei, Leicester, este asteptata sa oficializeze primul transfer al iernii. Prin aceasta mutare, Astra scapa si ea de unul dintre cei mai buni jucatori de la Genk, adversara din UEL.

Leicester a batut palma cu Genk pentru transferul mijlocasului Wilfred Ndidi, in schimbul unei sume de circa 17.5 milioane de euro, anunta Sky Sports.

In varsta de 20 de ani, Ndidi va trebui sa obtina permisul de munca pentru Anglia pentru ca mutarea sa se realizeze, dar jurnalistii englezi anunta ca nu vor fi probleme.

Ndidi, 20 de ani, are 1.87 metri si evolueaza pe posturile de fundas central si mijlocas defensiv. Acesta a evoluat in 62 de meciuri pentru Genk in ultimii 2 ani, marcand 4 goluri.

Ndidi a bifat deja 5 selectii la nationala Nigeriei. Acesta a facut parte din lotul nationalei Nigeriei la JO de la Rio.