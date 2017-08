"Bun venit, Neymar! Ne bucuram sa anuntam ca l-am furat de la PSG" :) Englezii se tin de glume: un club de liga a sasea a anuntat mutarea

Englezii se tin de glume. Clubul de liga a sasea North Ferriby United, fondat in 1934, care nu a jucat niciodata mai sus de liga a cincea, a anuntat transferul lui Neymar.

Postarea celor de la North Ferriby s-a viralizat intr-un timp foarte scurt pe retelele de socializare.

Clubul, care va evolua in liga a sasea in sezonul 2017/18, spera sa vanda cat mai multe abonamente pentru urmatoarea stagiune, chiar daca fanii nu vor avea posibilitatea sa-l vada pe Neymar in carne si oase.

WELCOME @neymarjr

We are delighted to announce that we've pipped @PSG_inside to the post!

In other news, season passes are now £2,845,212 pic.twitter.com/ArE0kapBCQ