FC Barcelona mai vinde un jucator dupa transferul lui Coutinho! Unde va juca Rafinha Alcantara

Dupa Arda Turan, Barca renunta si la Rafinha.

Rafinha Alcantara pleaca in aceasta iarna de la FC Barcelona. Daca in sezonul trecut a reusit sa joace in 18 partide, o accidentare l-a scos total din circuit iar jucatorul de 24 de ani nu a jucat niciun minut in La Liga in acest sezon!

Odata cu venirea lui Coutinho, sansele lui Rafinha de a intra in primul 11 la Barcelona s-au diminuat si mai tare astfel ca Barca a decis sa il vanda. Conform lui DiMarzio, Barcelona a ajuns la un acord cu Inter Milano pentru transferul jucatorului brazilian.

Barca il va trimite in Serie A pe Rafinha sub forma de imprumut, cu optiunea de cumparare definitiva pentru suma de 35 de milioane de euro. Mutarea urmeaza sa fie anuntata oficial de cele 2 cluburi.