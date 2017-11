A fost anuntat OFICIAL primul mare transfer din 2018! Bayern Munchen a confirmat mutarea de 46 de milioane de euro

CEO-ul celor de la Bayern Munchen a facut anuntul.

Karl-Heinz Rummenigge a anuntat ca Douglas Costa va fi achizitionat permanent de catre cei de la Juventus Torino in vara viitoare. Fostul jucator de la Sahtior joaca la campioana Italiei sub forma de imprumut. Juve va plati la finalul sezonului 40 de milioane de euro in schimbul jucatorului.



"Douglas Costa a mers la Juventus sub forma de imprumut vara trecuta. In acelasi timp, cu siguranta i se va alatura lui Juventus vara viitoare pentru 46 de milioane de euro per total" a spus Rummenigge la intalnirea anuala a celor de la Bayern.

Pe langa suma de transfer pe care o va plati Juventus vara viitoare, campioana Italiei a platit 6 milioane de euro pentru a obtine imprumutul jucatorului. El a evoluat in 16 partide in acest sezon pentru Juventus, inscriind un gol.