"Bombazo". REAL MADRID a fost la meciul Lazio - Steaua pentru un jucator! Dezvaluirea facuta de spanioli: "E un fotbalist bijuterie"

Stelistii au pierdut cu 1-5 returul de pe Olimpico in fata lui Lazio si au fost eliminati de UEFA Europa League. La meci au asistat si oficiali ai lui Real Madrid!

Stelistii au avut sansa de a juca in fata unor oficiali ai lui Real Madrid, insa nu au facut-o prea bine! Acestia au fost spulberati de Lazio, care s-a impus cu 5-1 pe Olimpico si a obtinut calificarea in optimile UEFA Europa League.

MARCA scrie ca mai multi oameni de la Real Madrid se ocupa de monitorizarea mijlocasului sarb Sergej Milinkovic-Savic, de la Lazio. El se afla pe o lista alaturi de alte nume importante si este urmarit constant la meciuri.

Jurnalistii spanioli scriu ca Sergej Milinkovic-Savic, in varsta de 22 de ani, este considerat un jucator potrivit, avand in vedere faptul ca el s-a nascut in Spania, tatal sau jucand la echipe precum Lleida si Almeria.

MARCA noteaza ca Milinkovic-Savic este "prototipul de jucator care o intereseaza pe Real pentru anii urmatori". El a fost campion mondial cu nationala U20 a Serbiei si are deja experienta in campionate bune.

Lazio l-a evaluat deja pe Milinkovic-Savic la 100 de milioane de euro!