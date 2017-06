BOMBA! Jucatorul care a dezvaluit ca s-a transferat la Barcelona la o partida de poker. Barca risca suspendarea

Lucas Lima a dezvaluit din greseala ca s-a transferat la Barcelona.

Lucas Lima, jucatorul de 26 de ani al lui Santos, a dezvaluit in timpul unei partide de poker ca a semnat deja cu Barcelona. Lucrurile pot avea insa repercusiuni grave, acesta fiind inca sub contract cu Santos.

Lima intra in ultimele 6 luni pe 1 iulie, si orice negociere cu un alt club poate duce la masuri aspre asupra ambelor parti.

Informatia ca acesta ar fi spus ca e deja jucatorul Barcelonei a aparut atat in presa din Brazilia, cat si in cea din Spania. Catalanii se pot trezi cu o noua suspendare de pe piata transferurilor, asa cum s-a intamplat in urma cu 2 ani cand au incalcat regulile transferurilor de jucatori U18.