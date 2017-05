Barcelona a pus ochii pe eroul lui Man United din finala Europa League! Primul jucator cerut de noul antrenor

Catalanii vor sa se intareasca in aceasta vara dupa un sezon in care au ratat titlul si Liga Campionilor.

Manchester United revine in Liga Campionilor dupa victoria din finala Europa League, insa poate ramane fara eroul finalei. Ander Herrera a fost declarat cel mai bun om de pe teren in victoria cu 2-0 in fata lui Ajax.

Sport de Catalunya scrie ca viitorul antrenor al Barcelonei, Ernesto Valverde, le-a transmis sefilor clubului ca si-l doreste pe Herrera. Acestia spera ca situatia incerta a lui Herrera sa cantareasca decisiv in favoarea lor.

Herrera mai are contract pana in vara lui 2018 cu Man United care ar risca sa-l piarda fara niciun ban. Jose Mourinho doreste ca Herrera sa-si prelungeasca intelegerea cu United insa oferta Barcelonei ar putea stopa negocierile dintre jucator si Man United.