Bale a vorbit pentru prima data despre transferul la United! Ce a declarat galezul  

Gareth Bale a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Real Madrid dupa meciul din SuperCupa Europei impotriva lui Manchester United.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Atacantul lui Real Madrid a declarat ca principalul lui obiectiv este sa se pregateasca pentru noul sezon alaturi de Real Madrid. "Eu doar vreau sa ma concentrez sa fiu in forma, sa fiu gata pentru noul sezon si sa joc ca de bine pot", a declarat jucatorul.

Intrebat daca a transmis conducerii de pe Santiago Bernabeu ca vrea sa ramana, galezul a spus razand ca nu a fost nevoie sa faca asa ceva. "Totul a decurs normal, ca in fiecare an. Au fost speculatiile care sunt in fiecare an. Bineinteles a fost mai mare agitatia pentru ca astazi am jucat impotriva lui Manchester United", a adaugat Baele.

Declaratiile jucatorului au fost sustinute si de comentariile lui Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United. Portughezul a spus ca transferul lui Bale pe Old Trafford nu se va face. "Cred ca este incheiata discutia pentru ca eu cred ca Bale vrea sa ramana", a spus acesta.

Internationalul galez a fost dorit de Manchester United, dupa ce zvonurile erau ca atacantul lui AS Monaco, Kylian Mbappe, poate ajunge pe Santiago Bernabeu.