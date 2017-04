"Avem bani pentru oricine, inclusiv pentru Messi!" Gigantul care anunta un transfer urias in vara

Inter Milano vrea sa revina in elita Europei.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Castigatoarea Ligii Campionilor din 2010, Inter Milano, este gata sa revina in prim-planul fotbalului italian si european. Cumparati de patronii de la Suning Holdings Group, Inter e gata sa sparga toate recordurile in materie de transferuri.

Fostul mare jucator al celor de la Inter, dublu castigator al Cupei Camponilor cu Inter, Sandro Mazzola, spune ca Inter isi permite sa-l cumpere si pe Messi.

"Suning are puterea de a lua pe oricine isi doresti, inclusiv pe Messi" le-a spus el celor de la Mattino. Inter joaca in aceasta etapa cu Napoli iar Mazzola o lauda pe echipa lui Sarri. "Exista o plictiseala absurda in Italia in acest moment. Daca nu ar fi Napoli-ul lui Sarri, ar fi extrem de dificil sa te bucuri de meciuri. Din principiu voi spune ca Inter va castiga, dar Lorenzo (Insigne) poate cauza probleme. Cand produce unele momente imi aduce aminte de un anume Sandro Mazzola. Este un campion adevarat, are personalitate, entuziasm... nu-i este teama pe teren sau in afara lui.. La fel ca mine!" a mai spus fostul mare jucator, ajuns la 74 de ani.