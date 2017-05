Aubameyang s-a decis! Echipa la care se transfera pentru 70 de milioane de euro

Golgheterul Bundesligii i-a anuntat deja pe cei de la Dortmund ca vrea sa plece.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Paris Saint-Germain este foarte aproape de a-l transfera pe Pierre-Emerick Aubameyang si sunt dispusi sa plateasca 70 de milioane de euro pentru a-l aduce. Este a 2-a lovitura primita de fanii lui Dortmund dupa plecarea antrenorului Thomas Tuchel.

Cei de la Dortmund vor sa reinvesteasca banii primiti pe Aubamayang in echipa pentru a lupta in sezonul viitor cu Bayern pentru titlu in Germania.

Venirea lui Aubameyang poate duce la plecarea lui Edinson Cavani, mai multe publicatii din Franta speculand pe seama acestei posibilitati. Momentan insa sunt sanse mai mari ca atacantul uruguayan sa ramana.