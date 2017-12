Au cheltuit 400 de milioane pe ofensiva, dar in aparare vor GRATIS! Surpriza pregatita de PSG: un fotbalist de 32 de ani, pe lista pentru ianuarie

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Fotbalistul international francez Lassana Diarra, al carui nume e tot mai vehiculat in perspectiva unui transfer la PSG, pentru a intari linia de mijloc, a devenit liber de contract, dupa ce si-a reziliat intelegerea cu Al Jazira, a anuntat clubul din Emiratele Arabe Unite.

"Al Jazira Footbal Company a pus capat contractului cu mijlocasul francez, prin intelegere reciproca", a anuntat clubul din EAU pe contul sau oficial de Twitter.

Mai multe publicatii franceze au evocat recent discutii intre liderul campionatului Frantei, PSG, care nu are decat un mijlocas defensiv in lot, Thiago Motta, si fostul jucator de la Real Madrid si Chelsea, acum in varsta de 32 de ani.

Lassana Diarra, care si-a reziliat contractul cu Olympique Marseille pe 14 februarie dupa un sezon si jumatate la clubul din sudul Frantei, a fost angajat de Al Jazira in mai.