Ar fi cea mai mare lovitura: Barcelona vrea sa-i fure Realului un jucator si pregateste contractul

Barcelona vrea sa-i fure Realului un jucator. Si nu oricum, ci liber de contract!

Barcelona spera ca Isco sa refuze prelungirea contractului cu Real Madrid si sa mearga pe Camp Nou din 2018, este anuntul facut de publicatia britanica Goal.com, care noteaza ca sefii gruparii catalane pregatesc si un contract pentru internationalul spaniol.

Mijlocasul de 24 de ani va intra la vara in ultimul an de contract cu Real Madrid si in prezent nu s-a decis daca va mai ramane pe Bernabeu, mai ales in conditiile in care a fost titular in jumatate dintre partidele jucate in actualul sezon din La Liga.

Cum o oferta de cumparare a lui Isco ar fi categoric refuzata de Florentino Perez, singura sansa a celor de la Barca este ca jucatorul sa "tradeze" si sa semneze liber peste un an.

Actualul tehnician al Barcelonei, Luis Enrique, s-a aflat si el in aceeasi postura in 1996, cand a trecut de la Real la Barca.

Isco s-a transferat de la Malaga la Real Madrid in 2013, iar de atunci a bifat 115 aparitii in La Liga, marcand 20 de goluri.