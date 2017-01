Anunt socant la Madrid. Real vrea sa il vanda pe Ronaldo la finalul lui 2017. Destinatia e surprinzatoare

Real vrea sa scape de Ronaldo in mai putin de 12 luni.

Real Madrid i-a prelungit contractul lui Ronaldo pana in 2021, insa planurile lui Florentino Perez sunt sa se desparta de superstarul sau in mai putni de 12 luni.

Don Balon scrie ca Real vrea sa il vanda pe Ronaldo in China in iarna viitoare, suma de transfer urmand a fi una uluitoare. De altfel, randamentul lui Ronaldo a fost unul in scadere in ultimul an, jucatorul fiind departe de omul decisiv din anii trecuti pentru Real.

Chiar daca nu au dezvaluit suma de transfer, mutarea va bate cel mai probabil recordul, detinut in acest moment de Pogba, cumparat cu 110 milioane de euro de Man United de la Juventus.